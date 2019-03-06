Эксперт прочит Тунису звание новой столицы терроризма

Накануне в Тунисе спецслужбы нашли спящую ячейку «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По информации полиции, задержаны два из девяти членов ячейки. Остальных пока ищут. Радикалы вербовали новых бойцов для ИГ для последующего проведения терактов. Представитель спецслужб отметил, что террористы поддерживали связь с боевиками в Сирии.

Известно о случае, когда боевиков ИГ находили через соцсети. Студент опубликовал на странице призыв к свержению местной власти и прославлению терроризма. Зафиксированы ситуации, когда жители Туниса совершали подрывы. Так, 20 ноября прошлого года Мона Кабл взорвала бомбу рядом с автомобилем патруля безопасности. Погибли шесть гражданских, ранены 20 человек.

По данным спецслужб, в Тунисе находятся около 400 спящих террористических ячеек. Правоохранительные органы продолжают отлавливать террористов.

Доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал новость журналу «Слово и Дело». Эксперт уверен, что Тунис стал местом для формирования террористических отрядов, которые пока не уходят в соседние государства. Сейчас это место вербовки и подготовки.

В стране, по слова Перенджиева, есть все условия для вербовки боевиков. Давно расшатана социальная обстановка, граждане нищают и не знают, как заработать на жизнь. Кроме того, в стране работает исламистская идеология.

Эксперт уверен, что ситуация сложилась не стихийно, а намерено. Тунис стал второй Сирией, здесь может образоваться новая горячая точка, где можно заработать денег через «криминальную экономику».

Перенджиев напомнил, что в Тунисе есть порт, через который террористов можно перебросить в любом направлении.