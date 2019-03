Помпео и спецпосланник ООН обсудили ситуацию в Сирии

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино в среду, 6 марта, сообщил, что американский государственный секретарь Майк Помпео встретился со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Вашингтоне. По его словам, Помпео и Педерсен обсудили конфликт в Сирии, в том числе поддержку Вашингтоном политического процесса под руководством международной организации на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Американская администрация поддерживает усилия ООН, которые направляют на политическое разрешение конфликта в сирийском государстве, включая проведение конституционной реформы и подготовку к свободным и справедливым выборам. Госсекретарь США сказал спецпосланнику ООН по САР о важности беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и достойного возвращения сирийских беженцев.

Meeting with @UNEnvoySyria Pedersen yesterday, @SecPompeo reiterated the administration’s strong support for UN efforts to reinvigorate efforts towards a political solution in #Syria, including constitutional reform & the need for credible preparations for free & fair elections. pic.twitter.com/wKPLTnaMwh