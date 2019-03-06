ВМФ Британии отправил эсминец следить за российскими кораблями

Пресс-служба военно-морских сил Соединенного Королевства сообщила 6 марта, что отряд российских военных кораблей сопровождается британским эсминцем у берегов Великобритании.

Ранее по сообщению пресс-службы Северного флота стало известно, что группа российских кораблей, возглавляемая фрегатом «Адмирал Горшков», начала проходить через Английский канал.

Британский корабль Defender контролирует действия российской группы во время их прохождения рядом с британскими территориальными водами. Капитан корабля Ричард Хьюитт заявил, что он вместе со своей командой и союзниками продолжат наблюдать за российскими кораблями в международных водах для того, чтобы убедиться в соблюдении всех необходимых протоколов во время передвижения.

Известно, что британский эсминец прибыл на место прохождения российских кораблей 2 марта из порта Ньюкасла.

В состава кораблей России, кроме «Адмирала Горшкова», присутствует буксир «Николай Чикер», судно обеспечения «Эльбрус» и танкер «Кама». Defender сопроводит российские корабли до их выхода из Английского канала на неделе.