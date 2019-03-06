Россия и Люксембург запустили программу по университетским обменам

Москва и Люксембург запустили программу университетских обменов во время поездки в европейское государство премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщил его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель.

Политик отметил, что отношения стран развивались в течение 150 лет, активнее всего в области экономики, культуры и науки.

Премьеры подписали Совестную межправительственную декларацию о сотрудничестве по улучшению экономик. Кроме этого, глава Минкульта РФ Владимир Мединский и его коллега Сэм Тансон подписали протокол Российско-Люксембургской комиссии по сотрудничеству на ближайшие три года.