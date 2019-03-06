Третий человек в истории излечился от ВИЧ

Газета New Scientist сообщила о третьем человеке, которому удалось победить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Пациенту пересадили костный мозг от донора с мутацией CCR5.

Эта мутация делает организм человека неуязвимым для ВИЧ. Трансплантацию проводили и в двух предыдущих случаях.

Исследователи из Утрехтского университета сообщили, что третий, так называемый «дюссельдорфский пациент», перестал принимать антиретровирусные препараты три месяца назад. Инфицированные клетки в его организме до сих пор не появились.

Первый подобный случай был зафиксирован у американца Тимоти Брауна, «берлинского пациента». У него нашли ВИЧ в 1995 году. В 2007 году мужчине трансплантировали костный мозг с мутацией CCR5.

Во вторник, 5 марта, стало известно о втором таком случае. У «лондонского пациента» уже 18 месяцев наблюдается ремиссия.