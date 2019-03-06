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17:14   6 Марта 2019
Россия

Российская сборная укрепила лидерство в медальном зачете Универсиады

Российская сборная укрепила лидерство в медальном зачете Универсиады

Национальная сборная России укрепила за собой первое место в медальном зачете Универсиады, которая проходит на территории РФ в эти дни. По итогам соревнований третьего дня в ее копилке оказалось 58 наград, из них по 18 золотых и бронзовых, еще 22 медали - серебряные.

На втором месте в медальном зачете находится Южная Корея, завоевавшая 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В тройку сильнейших также вошла Швейцария, которая получила по паре золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Зимняя Универсиада 2019 года проходит в сибирском городе Красноярск. Мероприятие началось 2 и завершится 12 марта.

Известно, что в среду, 6 марта российский лыжник Александр Терентьев занял первое место в спринтерской гонке, пополнив копилку золотых медалей россиян.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #спорт #универсиада-2019

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