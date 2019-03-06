Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

Жалоба адвокатов редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на незаконность продления его ареста до 4 апреля была отклонена Херсонским апелляционным судом.

Об этом в среду сообщает ТАСС, приводя заявление адвоката Вышинского - Игоря Мокина.

«Суд отказал в удовлетворении апелляции, оставил решение суда первой инстанции в силе», - рассказал защитник журналиста.

Напомним: Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Редактору «РИА Новости Украина» предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и в государственной измене, по которым ему грозит до 15 лет тюремного заключения. После того, как 17 мая суд вынес решение о содержании журналиста под стражей, его арест несколько раз продлевался.

Накануне 5 марта СМИ сообщили, что арестованный на Украине Кирилл Вышинский ознакомился с материалами своего уголовного дела и ему был вручен обвинительный акт. Также отмечалось, что судебное заседание по делу Вышинского будет проходить в Киеве, куда его доставят из херсонского следственного изолятора.