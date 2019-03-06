Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роскосмос противостоит информационным атакам

Роскосмос противостоит информационным атакам

 ВМФ Британии отправил эсминец следить за российскими кораблями

ВМФ Британии отправил эсминец следить за российскими кораблями
Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

 Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Мадуро обвинил США в попытке развязать войну за нефть Венесуэлы

Мадуро обвинил США в попытке развязать войну за нефть Венесуэлы

 Эксперт прочит Тунису звание новой столицы терроризма

Эксперт прочит Тунису звание новой столицы терроризма
Роскосмос противостоит информационным атакам

Роскосмос противостоит информационным атакам

 ВМФ Британии отправил эсминец следить за российскими кораблями

ВМФ Британии отправил эсминец следить за российскими кораблями
Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

 Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Мадуро обвинил США в попытке развязать войну за нефть Венесуэлы

Мадуро обвинил США в попытке развязать войну за нефть Венесуэлы

 Эксперт прочит Тунису звание новой столицы терроризма

Эксперт прочит Тунису звание новой столицы терроризма
17:36   6 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

Жалоба адвокатов редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на незаконность продления его ареста до 4 апреля была отклонена Херсонским апелляционным судом.

Об этом в среду сообщает ТАСС, приводя заявление адвоката Вышинского - Игоря Мокина.

«Суд отказал в удовлетворении апелляции, оставил решение суда первой инстанции в силе», - рассказал защитник журналиста.

Напомним: Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Редактору «РИА Новости Украина» предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и в государственной измене, по которым ему грозит до 15 лет тюремного заключения. После того, как 17 мая суд вынес решение о содержании журналиста под стражей, его арест несколько раз продлевался.

Накануне 5 марта СМИ сообщили, что арестованный на Украине Кирилл Вышинский ознакомился с материалами своего уголовного дела и ему был вручен обвинительный акт. Также отмечалось, что судебное заседание по делу Вышинского будет проходить в Киеве, куда его доставят из херсонского следственного изолятора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#суд #арест #апелляция #защита #адвокаты #вышинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...