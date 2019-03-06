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17:00   6 Марта 2019
Весь мир

Полиция Польши задержала мужчину, планировавшего нападение на парламент в Кракове

Полиция Польши задержала мужчину, планировавшего нападение на парламент в Кракове

Польская полиция задержала мужчину, который планировал атаку на здание Сейма (нижняя палата парламента) в середине марта. Подозреваемый — 28-летний житель Кракова.

Ранее гражданина Польши задерживали за отправку писем с угрозам в отношении глав крупных городов. Он также угрожал президенту Польши Леху Валенсе. Злоумышленник требовал, чтобы политики ушли с должностей.

О планах напасть на здание парламента подозреваемый рассказал сам, но мотивов не объяснил. В его квартире нашли ножи, бутафорские пистолеты и противогаз. За нарушения ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Павел Никифоров
#польша #нападение #парламент

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