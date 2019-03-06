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17:19   6 Марта 2019
Весь мир

Постпред РФ: ЕС предложил создать центр по ядерной безопасности в Иране

Постпред РФ: ЕС предложил создать центр по ядерной безопасности в Иране

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в среду, 6 марта, поучаствовал в заседании комиссии Ирана и «пятерки» по Совместному всеобъемлющему плану действий. По его словам, Европейский союз предложил создать в Иране центр по ядерной безопасности.

«Такие планы имеются по линии ЕС», — сказал постпред.

Постпред РФ: ЕС предложил создать центр по ядерной безопасности в Иране

В ходе заседания на уровне политических директоров в венском отеле «Кобург» обсудили сотрудничество с Тегераном в области мирного использования ядерной энергии, продолжил Ульянов. Рассмотрели основные проекты, которые осуществляются в рамках СВПД, включая модернизацию реактора в Араке и завода по обогащению урана в Фордо, где Москва помогает Тегерану наладить производство стабильных медицинских изотопов.

«Здесь, конечно, у нас лидирующие позиции», — резюмировал Ульянов.

Постпред РФ: ЕС предложил создать центр по ядерной безопасности в Иране

Американский лидер Дональд Трамп в мае 2018 года заявил, что Вашингтон не только выходит из СВПД, но и восстанавливает все санкции против Ирана. Остальные члены «шестерки» не поддержали решение США. Оставшиеся в ядерной сделке страны разрабатывают меры, которые защитят компании от американских санкций за сотрудничество с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в среду, 6 марта, заявил, что ученые и врачи страны призвали международное сообщество осудить Вашингтон за санкции против Тегерана. Американские ограничения препятствуют развитию медицины и научных достижений в Иране. Документ отправили генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ес #иран #ульянов

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