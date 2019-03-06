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17:07   6 Марта 2019
Россия

Шойгу оценил работу управления Генштаба ВС РФ по мобилизации войск

Шойгу оценил работу управления Генштаба ВС РФ по мобилизации войск

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил сотрудников Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ с 55-летием со дня создания структуры. Он оценил высокий уровень работы ведомства по мобилизации войск.

Глава Минобороны отметил, что на протяжении своей истории Главное организационно-мобилизационного управление решает задачи по повышению боеготовности Вооруженных сил РФ. Благодаря работе структуры, воинские части комплектуются военнослужащими по контракту, а также получают современную технику и вооружение.

Главное управление Генштаба ВС РФ готовит молодежь к службе в армии и комплектует воинские подразделений призывниками. Оно тесно сотрудничает с федеральными и региональными органами исполнительной власти по развитию мобилизации по их участию в учениях, упомянул министр.

«Безусловно, решение таких сложных и ответственных задач под силу только настоящим профессионалам», — отметил Шойгу.

Глава оборонного ведомства особенно поблагодарил ветеранов, которые помогают сохранить неразрывную связь поколении. Он вручил сотрудникам управления государственные и ведомственные награды.

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Автор: Арсений Аскольский
#шойгу #генштаб #вс рф

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