Шойгу оценил работу управления Генштаба ВС РФ по мобилизации войск

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил сотрудников Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ с 55-летием со дня создания структуры. Он оценил высокий уровень работы ведомства по мобилизации войск.

Глава Минобороны отметил, что на протяжении своей истории Главное организационно-мобилизационного управление решает задачи по повышению боеготовности Вооруженных сил РФ. Благодаря работе структуры, воинские части комплектуются военнослужащими по контракту, а также получают современную технику и вооружение.

Главное управление Генштаба ВС РФ готовит молодежь к службе в армии и комплектует воинские подразделений призывниками. Оно тесно сотрудничает с федеральными и региональными органами исполнительной власти по развитию мобилизации по их участию в учениях, упомянул министр.

«Безусловно, решение таких сложных и ответственных задач под силу только настоящим профессионалам», — отметил Шойгу.

Глава оборонного ведомства особенно поблагодарил ветеранов, которые помогают сохранить неразрывную связь поколении. Он вручил сотрудникам управления государственные и ведомственные награды.