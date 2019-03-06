Главный редактор RT сравнила будни модераторов Facebook с адом

Условия, в которых приходится работать модераторам компании Facebook, похожи на ад. Так утверждает главный редактор RT Маргарита Симоньян. В своем Twitter она рассказала о некоторых особенностях будней сотрудников соцсети.

По ее словам, модераторы работают в ангаре. Пользоваться личными вещами им категорически запрещено. Самые необходимые из вещей находятся в прозрачных пакетах, а менеджеры имеют право их досмотреть в любой момент. В туалет сотрудникам разрешено ходить только два раза в день, на это руководство отводит по 15 минут и очень строго следит за временем. Поесть можно только один раз в течение получаса.

Также Симоньян рассказала о будничных задачах модераторов. При этом акцентировала внимание на избирательном подходе.

А вот какого типа решения им нужно принимать каждый день: - «Май фэйворит нигга» - писать можно, за просто «нигга» - вечный бан. - «Всех мужчин надо стерилизовать» - писать нельзя, а «Всех аутистов надо стерилизовать» - можно, так как аутисты это не пол и не раса. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 6, 2019

Если девушка напишет, что ненавидит всех мужчин, то модераторам придется это удалить. А если «я рассталась с парнем и ненавижу всех мужчин», это оставят.

Если сотрудник допускает три ошибки, его увольняют, утверждает главред RT.

По словам Симоньян, некоторым сотрудникам приходят угрозы от уволенных. А один менеджер признался, что ему приходится спать с оружием под подушкой из-за страха перед бывшими подчиненными, которые, по его мнению, могут отомстить.

Facebook неоднократно находился в центре скандалов. Напомним, ранее стало известно об утечке документов, из-за которых компанию уличили в давлении на высокопоставленных политиков во всем мире. Руководство организации вынуждало влиятельных людей противодействовать законам, направленным на защиту прав пользователей. А если они отказывались идти на поводу, то в Facebook угрожали проблемами.