Медведев считает печальным событием выход США из ДРСМД

Российский премьер Дмитрий Медведев считает печальным событием выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но это не означает, что стоит прекратить контакты с Вашингтоном, отметил он.

«Это — событие печальное, это не означает, что нужно прекратить общение. Но оно заслуживает максимального осуждения. Так вести себя нельзя», — заявил глава Кабмина РФ на итоговой пресс-конференции после переговоров с люксембургским коллегой.

Он подчеркнул, что американской стороной таким образом был дополнительно подорван режим международной безопасности. По мнению Медведева, ни у кого данный факт сомнений вызывать не должен.

Премьер-министр РФ и его коллега из Люксембурга Ксавье Беттель встретились и отправились на прогулку по историческому центру города. Перед этим глава правительства Великого Герцогства встретил Медведева, прилетевшего в Люксембург с официальным визитом на два дня, в аэропорту с почетным караулом.