Чайка: У России нет проблем в сотрудничестве с Евроюстом и Интерполом

Российский генпрокурор Юрий Чайка заявил, что проблем в сотрудничестве России с Евроюстом и Интерполом нет.

В среду Чайка провел переговоры с главой Минюста Греции, генеральным прокурором и председателем Верховного суда. Встреча прошла в Афинах.

«У нас особых проблем нет с Евроюстом. Мы проблем не испытываем. Мы и с Интерполом не испытываем проблем», — сказал он.

Чайка отметил, что глава одного из отделов Главного управления международного сотрудничества Генпрокуратуры РФ является членом комиссии по файлам.

Ранее генпрокурор сообщил, что министр юстиции Греции Михалис Калогиру заверил, что максимально объективно подойдет к вопросу об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника, которого арестовали два года назад по запросу Штатов.