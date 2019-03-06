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16:57   6 Марта 2019
Весь мир

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что досрочный односторонний выход Вашингтона из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который обеспечивал стратегическую стабильность и международную безопасность, это «очень серьезная история».

Об этом Дмитрий Медведев заявил, выступая на пресс-конференции в Люксембурге по окончании переговоров с премьер-министром этой страны Ксавье Беттелем. По его словам, всем ясно, что, хоть США и говорят о приостановке действия ДРСМД, на самом деле они его просто разрывают.

 «Я просто задаюсь обычным вопросом, что лучше, предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки или просто прекратить действие договора. Ровно это и сделали американцы - под надуманным предлогом (…) они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор, который был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», - сказал Медведев.

Также он отметил, что теперь никто не может знать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но ясно, что разговоры о необходимости «всех собрать и договориться» так и останутся разговорами, так как участников такого договора должно быть больше, но они не сядут за стол переговоров.

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

По словам Медведева, теперь, после выхода США из ДРСМД, вопрос безопасности касается не только Европы, но всего мира, так как под ударом окажутся не только места размещения ракет, но и центры принятия решений.

«Так вести себя нельзя. То, что таким образом в результате одностороннего отказа Соединенных Штатов Америки был по сути подорван режим международной безопасности, никакого сомнения вызывать не должно», - добавил премьер-министр РФ в заключение.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #медведев #люксембург #дрсмд #разрывдоговора #международнаябезопасность

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