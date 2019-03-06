Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Генпрокурор России Юрий Чайка обратил внимание на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах 28 февраля по запросу Украины гражданина РФ Евгения Калинина.

Его слова после встречи с министром юстиции Греции Михалисом Калогиру приводит ТАСС. Чайка заявил, что власти Украины по политическим мотивам направили запрос на задержание россиянина.

Генпрокурор отметил, что греческий министр юстиции обещал «самым внимательным образом рассмотреть» данную тему. Чайка призвал коллегу из Греции обратить внимание на те доказательства, которые представил Киев и допустил, что они могут быть ложными.

«Надо дать им оценку объективно», — сказал Чайка.

Ранее адвокат задержанного россиянина сообщал, что Калинин, который в 2011-2013 годах руководил нефтеперерабатывающим заводом в Одессе, обвиняется на Украине в уклонении от уплаты налогов.

По запросу Киева 28 февраля его задержали в Греции и отправили в тюрьму Коридаллос, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

Адвокат считает, что это политическое дело, направленное против России. Ранее Калинин попал в списки скандального сайта «Миротворец».