Эксперт назвал санкции США к Венесуэле «трафаретом на все случаи жизни»

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Венесуэлы. Тем самым он повторил ошибку своего предшественника Барака Обамы. Давление – это предлог для агрессии. Так считает глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

Санкции в отношении Каракаса действовали с 2015 года. Белый дом ввел ограничения в отношении ряда чиновников Венесуэлы, потому что те якобы нарушили права граждан и преследовали политических оппонентов.

Меры первыми коснулись представителей полиции, армии и разведки. В отношении Венесуэлы США также ввели чрезвычайное положение, посчитав страну угрозой для безопасности Вашингтона.

Арреаса раскритиковал решение Трампа продлить санкции и назвал народ Венесуэлы «другом США». Санкции министр посчитал предлогом для оправдания агрессии, цель которой – сменить режим в стране для последующего контроля национальных богатств.

Мировое сообщество должно настроиться на понимание того, что США выбрали максимально верную стратегию по борьбе с «неудобным» правительство, считает политический аналитик Армен Гаспарян. Об этом он заявил в беседе с ФАН.

«Это необходимо для того, чтобы потом, когда встанет вопрос на очередном Совете безопасности ООН, американский представитель мог выйти и с гордым видом сказать: посмотрите на независимые публикации, посмотрите на то, что появлялось ранее в СМИ. Мы же этот сценарий наблюдали в Сирии и сейчас, с Венесуэлой происходит то же самое», - сказал эксперт.

Первые признаки информационных атак со стороны США для оправдания военной интервенции уже были. Можно вспомнить январский вброс Reuters об отправке в Венесуэлу бойцов мифической ЧВК «Вагнера». Гаспарян уверен, что США действуют по проверенной схеме.

«Давно созданный и не раз отработанный трафарет действий на все случаи жизни», — добавил Гаспарян.

На первом этапе Штаты изображают глубокое соболезнование проблеме. Следующий шаг – введение санкций, причины которых обычно не объясняются. А на третьем этапе США при помощи силы вмешиваются в дела суверенного государства.

По словам эксперта, Венесуэла сейчас на второй стадии.

На фоне кризиса в отношениях Каракаса и Вашингтона есть опасения, что на третьем этапе США сменят власть в Венесуэле через военный переворот. Белый дом может использовать для этого любые причины или же просто их выдумать.

Гасарян напомнил, что помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон уже высказывался по этой теме. США нужно изменить путь развития Венесуэлы так, чтобы государство стало послушным Белому дому.

Вашингтон пригрозил ввести новые санкции против Каракаса, если что-то произойдет с Хуаном Гуаидо, самозваным президентом Венесуэлы. По словам эксперта, такая модель применялась в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии.

Нельзя «расслабляться» близлежащим Кубе и Никарагуа, уверен Гаспарян, потому что Болтон с удовольствием сменил бы власть и в этих странах.

Кризис в Венесуэле начался 21 января этого года. Граждане страны остались недовольны результатами выборов, по которым победил Николас Мадуро. Гуаидо назвал себя президентом страны, его первыми поддержали США, а затем и несколько стран Южной Америки.

Россия, Китай и еще ряд государств легитимным президентом Венесуэлы признали Мадуро. «Президентский» статус Гауидо в Москве назвали несуществующим.