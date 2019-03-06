Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника

Министерство юстиции Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

В среду в Афинах прошла встреча российского генпрокурора с главой Минюста Греции, генеральным прокурором и председателем Верховного суда. Стороны обсуждали международное сотрудничество в правовой сфере.

В частности, речь на переговорах зашла об экстрадиции Александра Винника и Евгения Калинина. По итогам встречи Чайка заявил, что греческий министр заверил, что рассмотрит этот вопрос объективно, несмотря на возможное внешнее давление.

«Он пообещал объективно рассмотреть этот вопрос», — сказал он.

Винника арестовали в 2017 году по запросу США в Греции, куда он приехал отдыхать с семьей. Его обвиняют в нарушении американских законов и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют якобы для отмывания крупных сумм. Винник свою вину отрицает.