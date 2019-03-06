Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

 Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника

Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

 Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника

Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника
16:32   6 Марта 2019
Весь мир

Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника

Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника

Министерство юстиции Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

В среду в Афинах прошла встреча российского генпрокурора с главой Минюста Греции, генеральным прокурором и председателем Верховного суда. Стороны обсуждали международное сотрудничество в правовой сфере.

В частности, речь на переговорах зашла об экстрадиции Александра Винника и Евгения Калинина. По итогам встречи Чайка заявил, что греческий министр заверил, что рассмотрит этот вопрос объективно, несмотря на возможное внешнее давление.

«Он пообещал объективно рассмотреть этот вопрос», — сказал он.

Винника арестовали в 2017 году по запросу США в Греции, куда он приехал отдыхать с семьей. Его обвиняют в нарушении американских законов и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют якобы для отмывания крупных сумм. Винник свою вину отрицает.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#чайка #греция #генпрокуратура рф #винник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...