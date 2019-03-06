Медведев раскритиковал предположение о вмешательстве РФ в выборы Европарламента

Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал параноидальной чушью предположение о вмешательстве России в выборы в Европейский парламент, которые пройдут в мае текущего года. Об этом он заявил 6 марта во время пресс-конференции.

Журналисты попросили прокомментировать Медведева утверждения о якобы вмешательстве России в выборы Европарламента в Брюсселе. Глава российского кабмина заявил, что выборов еще не было, а Россию уже в чем-то подозревают. Он напомнил, что есть различные презумпции и правовые предположения.

«Честно сказать, это какая-то чушь, параноидальная, я бы сказал, чушь — подозревать кого-то в том событии, которое еще не случилось», — подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил, что с чем-то разбираться можно только после предъявления доказательств.

«А так, нас что, назначили ответственными что ли», — прокомментировал премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия одобрила план, направленный на противодействие дезинформации на выборах в Европарламент в мае 2019 года. Одним из возможных источников вмешательства Еврокомиссия считает Россию. Она также обратилась к ведущим интернет-платформам с просьбой участвовать в этой деятельности.