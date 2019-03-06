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16:40   6 Марта 2019
Весь мир

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас в среду, 6 марта, сообщил, что представители ЕК и Великобритании продолжат обсуждать проблему так называемого «бэкстопа» — специального временного механизма из проекта договора о Brexit, призванного не допустить появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Лондона из ЕС.

«Вчера дискуссия сфокусировалась на подходящих для всех сторон юридических гарантиях по бэкстоп», — сказал Схинас.

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, но стороны не приняли какое-либо решение, продолжил Схинас. Дополнительные технические дискуссии состоятся в течение недели. 

«Пока не нашли договоренность по обеспечению недопущения жесткой границы», — резюмировал официальный представитель ЕК.

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Британский парламент в январе 2019 года отверг достигнутое переговорщиками Евросоюза и Соединенного Королевства соглашения о Brexit, поскольку Лондону не понравилось прописанное в договоре условие по решению проблемы ирландской границы. Представители структур Евросоюза заявляли, что не собираются обсуждать проект соглашения о Brexit и, следовательно, менять условия по «бэкстопу».

Британский премьер-министр Тереза Мэй и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудили в феврале, какие дополнительные гарантии можно дать относительно временности применения «бэкстопа». Предполагалось, что специальный механизм сделают временным, чтобы стороны успели найти альтернативное решение проблемы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #граница #еврокомиссия #ирландия

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