Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас в среду, 6 марта, сообщил, что представители ЕК и Великобритании продолжат обсуждать проблему так называемого «бэкстопа» — специального временного механизма из проекта договора о Brexit, призванного не допустить появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Лондона из ЕС.

Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, но стороны не приняли какое-либо решение, продолжил Схинас. Дополнительные технические дискуссии состоятся в течение недели.

Британский парламент в январе 2019 года отверг достигнутое переговорщиками Евросоюза и Соединенного Королевства соглашения о Brexit, поскольку Лондону не понравилось прописанное в договоре условие по решению проблемы ирландской границы. Представители структур Евросоюза заявляли, что не собираются обсуждать проект соглашения о Brexit и, следовательно, менять условия по «бэкстопу».

Британский премьер-министр Тереза Мэй и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обсудили в феврале, какие дополнительные гарантии можно дать относительно временности применения «бэкстопа». Предполагалось, что специальный механизм сделают временным, чтобы стороны успели найти альтернативное решение проблемы.

