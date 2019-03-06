Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
16:19   6 Марта 2019
Россия

Видеокамеры появятся на российском сегменте МКС

Видеокамеры появятся на российском сегменте МКС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разрабатывает технический проект установки видеокамер в российском сегменте МКС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Роскосмоса Владимира Устименко. По его словам, специалисты компании сейчас готовят все документы и регламент для согласования. Технику закажут и отправят на МКС для последующей установки

Устименко уточнил, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже выпустил соответствующее распоряжение. Для реализации проекта нужно оформить техзадание, сделать технпроект, а также подготовить космонавта для установки видеокамер, поэтому это «не пять минут», отметил Устименко.

Напомним, 30 августа была зафиксирована утечка воздуха на МКС. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие специальным ремонтным составом.

Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос для взятия образцов материалов с поверхности бытового отсека «Союза». Образцы были переданы следователям.

После этого инцидента поступило предложение оснастить российский сегмент МКС камерами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#мкс #ркк энергия #видеонаблюдение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...