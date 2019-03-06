Видеокамеры появятся на российском сегменте МКС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разрабатывает технический проект установки видеокамер в российском сегменте МКС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Роскосмоса Владимира Устименко. По его словам, специалисты компании сейчас готовят все документы и регламент для согласования. Технику закажут и отправят на МКС для последующей установки

Устименко уточнил, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже выпустил соответствующее распоряжение. Для реализации проекта нужно оформить техзадание, сделать технпроект, а также подготовить космонавта для установки видеокамер, поэтому это «не пять минут», отметил Устименко.

Напомним, 30 августа была зафиксирована утечка воздуха на МКС. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие специальным ремонтным составом.

Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря вышли в открытый космос для взятия образцов материалов с поверхности бытового отсека «Союза». Образцы были переданы следователям.

После этого инцидента поступило предложение оснастить российский сегмент МКС камерами.