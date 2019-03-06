В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

Число пострадавших в столкновении иномарки с автобусом в Ленобласти в среду, 6 марта выросло до 14 человек, еще один скончался. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 10.50 в Волховском районе области на 119-м километре Мурманского шоссе водитель легковушки Renault Logan выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с рейсовым автобусом, который ехал их Тихвина в Северную столицу.

«Один человек погиб и 14 человек пострадали», — сказано в сообщении УГИБДД.

Ранее поступали сообщения об одном погибшем и 11 пострадавших в результате аварии. Главврач Волховской межрайонной больницы Петр Макаревич сообщил, что в клинику поступило 11 человек с травмами различной степени тяжести, семеро из который сейчас находятся в тяжелом состоянии. Для некоторых пострадавших сейчас существует угроза жизни, отметил медик.