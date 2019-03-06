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16:23   6 Марта 2019
Весь мир

ОАЭ хотят строить спутники вместе с Россией

ОАЭ хотят строить спутники вместе с Россией

Официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко завил, что Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в сотрудничестве с Россией при строительстве искусственных спутников.

Он добавил, что ОАЭ также готовы к продолжению совместной работы по пилотируемой космической программе и созданию комплекса наземных услуг в сфере. Устименко сообщил, что первый полет арабского космонавта на российском корабле «Союз» до Международной космической станции должен пройти в конце сентября. 

«Есть ряд интересных предложений, которые сейчас прорабатываются и нашими предприятиями, и нашим международным департаментом», — дополнил представитель.

25 февраля стало известно, что дата полета космонавта ОАЭ назначена на 25 сентября. Об этом сообщал генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида (MBRSC) Юсеф Хамад аль-Шайбани на пресс-конференции, которая проходила в Дубае. Он рассказал, что специалист проведет на орбите восемь дней.

В октябре прошлого года государство впервые запустило в космос собственный спутник KhalifaSat.

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Автор: Анна Манц
#оаэ #космос #спутник

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