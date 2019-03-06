«Роскосмос» подготовит робота «Федора» к полету на МКС

«Роскосмос» вскоре проведет подготовку робота «Федора» к полету на Международную космическую станцию на беспилотном корабле «Союз», который отправится в открытый космос этим летом. Об этом журналистам рассказал советник главы госкомпании по науке Александр Брошенко.

«Мы этот вопрос прорабатываем и планируем», — заметил он.

Подготовку планируется провести в рамках пускового графика, который будет получен, в случае принятия решения по пилотируемому кораблю «Союз МС». Вскоре на космодроме Байконур специалисты отработают определенный формат полета с роботом.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) является первым российским человекообразным роботом. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу Министерства чрезвычайных ситуаций.