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16:03   6 Марта 2019
Россия

«Роскосмос» подготовит робота «Федора» к полету на МКС

«Роскосмос» подготовит робота «Федора» к полету на МКС

«Роскосмос» вскоре проведет подготовку робота «Федора» к полету на Международную космическую станцию на беспилотном корабле «Союз», который отправится в открытый космос этим летом. Об этом журналистам рассказал советник главы госкомпании по науке Александр Брошенко.

«Мы этот вопрос прорабатываем и планируем», — заметил он.

Подготовку планируется провести в рамках пускового графика, который будет получен, в случае принятия решения по пилотируемому кораблю «Союз МС». Вскоре на космодроме Байконур специалисты отработают определенный формат полета с роботом.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) является первым российским человекообразным роботом. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу Министерства чрезвычайных ситуаций.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #роскосмос #робот федор

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