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16:24   6 Марта 2019
Весь мир

Медведев в Люксембурге одернул американского «клерка» и призвал его учить азы дипломатии

Медведев в Люксембурге одернул американского «клерка» и призвал его учить азы дипломатии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил представителю США, дававшему «советы» относительно двусторонних отношений Москвы и Люксембурга, о существовании государственного суверенитета.

К неназванному американскому дипломату Дмитрий Медведев обратился в ходе пресс-конференции по итогам его переговоров с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем. В частности, премьер ответил на «некий окрик» из посольства США, не пояснив при этом, какое именно высказывание американских дипломатов имеет в виду.

«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», - подчеркнул российский премьер.

Как отмечают СМИ Люксембурга, американский посол в этой стране накануне визита Дмитрия Медведева направил Ксавье Беттелю письмо, в котором порекомендовал обсудить с российским премьером соблюдение в РФ прав человека, инцидент в Керченском проливе и ситуацию с крымскими татарами.

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Автор: Александр Люблинский
#медведев #люксембург #суверенитет #американскийклерк #азыдипломатии

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