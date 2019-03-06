Медведев в Люксембурге одернул американского «клерка» и призвал его учить азы дипломатии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил представителю США, дававшему «советы» относительно двусторонних отношений Москвы и Люксембурга, о существовании государственного суверенитета.

К неназванному американскому дипломату Дмитрий Медведев обратился в ходе пресс-конференции по итогам его переговоров с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем. В частности, премьер ответил на «некий окрик» из посольства США, не пояснив при этом, какое именно высказывание американских дипломатов имеет в виду.

«Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета», - подчеркнул российский премьер.

Как отмечают СМИ Люксембурга, американский посол в этой стране накануне визита Дмитрия Медведева направил Ксавье Беттелю письмо, в котором порекомендовал обсудить с российским премьером соблюдение в РФ прав человека, инцидент в Керченском проливе и ситуацию с крымскими татарами.