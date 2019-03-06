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16:05   6 Марта 2019
Весь мир

Премьер Люксембурга призвал Россию и США возобновить диалог

Премьер Люксембурга призвал Россию и США возобновить диалог

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель надеется, что Россия и США возобновят диалог, чтобы избежать гонки вооружений.

Политик заявил, что его беспокоит ситуация с ДРСМД, поскольку правовые инструменты, которые контролируют вооружения, практически неэффективны. Беттель напомнил, что даже в тяжелое время, когда в разгаре была «холодная война», Вашингтон и Москва были готовы заключить договор о разоружении, лишь бы стабилизировать ситуацию. 

«Поэтому я надеюсь, что мы снова вернемся к здравому смыслу, чтобы избежать новой гонки вооружений», — подытожил премьер.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп 2 февраля заявил, что Штаты начинают процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.

Глава РФ Владимир Путин в этот же день заявил, что Москва ответит зеркально на решение Вашингтона выйти из Договора. Он подчеркнул, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #люксембург #гонка вооружений

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