Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

 Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника

Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

 Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника

Минюст Греции обещает беспристрастно рассмотреть вопрос об экстрадиции Винника
16:06   6 Марта 2019
Россия

Смольный выделил 3,4 миллиарда рублей на новые составы в метро

Смольный выделил 3,4 миллиарда рублей на новые составы в метро

Смольный выделил более трех миллиардов рублей на новые составы для петербургского метрополитена. Об этом стало известно 6 марта от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во время его визита на завод «Вагонмаш». По его словам, в метрополитене в текущем году появится шесть новых составов. 

Он отметил, что в 2019 году власти Петербурга выделили 3,4 миллиарда рублей на поезда. Беглов также пообещал, что составы в метрополитене будут современными и комфортными. 

Известно, что новые вагоны появятся на Невско-Василеостровской линии метро. Суммарно будет закуплено 36 вагонов, уточнил временный глава Петербурга. Также он подчеркнул, что для обновления всего парка требует порядка 800 вагонов. 

Пресс-служба городской администрации отметила, что традиции вагоностроения для петербургского метрополитена возродились. По их словам, ранее город сам обеспечивал себя составами, поставляя их еще также в другие города и страны. Два года назад программу закупки вагонов сократили в несколько раз. В бюджет текущего года внесли изменения и закупки восстановились. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...