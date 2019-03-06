Смольный выделил 3,4 миллиарда рублей на новые составы в метро

Смольный выделил более трех миллиардов рублей на новые составы для петербургского метрополитена. Об этом стало известно 6 марта от врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова во время его визита на завод «Вагонмаш». По его словам, в метрополитене в текущем году появится шесть новых составов.

Он отметил, что в 2019 году власти Петербурга выделили 3,4 миллиарда рублей на поезда. Беглов также пообещал, что составы в метрополитене будут современными и комфортными.

Известно, что новые вагоны появятся на Невско-Василеостровской линии метро. Суммарно будет закуплено 36 вагонов, уточнил временный глава Петербурга. Также он подчеркнул, что для обновления всего парка требует порядка 800 вагонов.

Пресс-служба городской администрации отметила, что традиции вагоностроения для петербургского метрополитена возродились. По их словам, ранее город сам обеспечивал себя составами, поставляя их еще также в другие города и страны. Два года назад программу закупки вагонов сократили в несколько раз. В бюджет текущего года внесли изменения и закупки восстановились.