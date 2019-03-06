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15:52   6 Марта 2019
Россия

Глава Забайкалья не стал увеличивать квоту для иностранных рабочих из КНР

Глава Забайкалья не стал увеличивать квоту для иностранных рабочих из КНР

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов не увеличил квоту для привлечения в текущем году рабочих из Китая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. Специальная межведоственная комиссии по требованию Осипова отклонила заявки, говорится в сообщении.

Ранее ряд работодателей предлагали увеличить на 700 человек квоту для иностранных работников в граничащем с Китаем Забайкальском крае. Это составляет 20% от действующего норматива в три тысячи работников. Привлечь мигрантов хотели, прежде всего, в строительную и лесную отрасли.

По мнению главы Забайкалья, задача властей региона — обеспечить рабочими местами в первую очередь местных жителей. Он подчеркнул, что привлечение трудовых мигрантов уместно только в том случае, когда на рынке труда нет нужных специалистов.

Квота на иностранную рабочую силу в Забайкальском крае снижается. каждый год. В 2013 году она составляла 12,7 тысяч человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#мигранты #кнр #забайкалье #осипов

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