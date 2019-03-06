Глава Забайкалья не стал увеличивать квоту для иностранных рабочих из КНР

Временно исполняющий обязанности главы Забайкальского края Александр Осипов не увеличил квоту для привлечения в текущем году рабочих из Китая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. Специальная межведоственная комиссии по требованию Осипова отклонила заявки, говорится в сообщении.

Ранее ряд работодателей предлагали увеличить на 700 человек квоту для иностранных работников в граничащем с Китаем Забайкальском крае. Это составляет 20% от действующего норматива в три тысячи работников. Привлечь мигрантов хотели, прежде всего, в строительную и лесную отрасли.

По мнению главы Забайкалья, задача властей региона — обеспечить рабочими местами в первую очередь местных жителей. Он подчеркнул, что привлечение трудовых мигрантов уместно только в том случае, когда на рынке труда нет нужных специалистов.

Квота на иностранную рабочую силу в Забайкальском крае снижается. каждый год. В 2013 году она составляла 12,7 тысяч человек.