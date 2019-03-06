РЖД готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Кувейте

В РЖД заявили о готовности принять участие в реализации инфраструктурных проектов в Кувейте. Об этом говорится в протоколе российско-кувейтской межправкомисии.

Заседание межправкомиссии прошло в среду в столице Кувейта. Документ подписали сопредседатели комиссии — министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халед аль-Фадель.

Россия заинтересована и готова сотрудничать с кувейтской стороной в сфере строительства железных дорог.

Также российским компаниям предложили участвовать в проектах в сфере электроэнергетики, водоснабжения и поставок оборудования. Для начала могут быть организованы рабочие поездки в Кувейт, где будут проводить презентации, бизнес-встречи и форумы по этой теме.