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15:44   6 Марта 2019
Россия

РЖД готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Кувейте

РЖД готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Кувейте

В РЖД заявили о готовности принять участие в реализации инфраструктурных проектов в Кувейте. Об этом говорится в протоколе российско-кувейтской межправкомисии.

Заседание межправкомиссии прошло в среду в столице Кувейта. Документ подписали сопредседатели комиссии — министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Халед аль-Фадель.

Россия заинтересована и готова сотрудничать с кувейтской стороной в сфере строительства железных дорог.

Также российским компаниям предложили участвовать в проектах в сфере электроэнергетики, водоснабжения и поставок оборудования. Для начала могут быть организованы рабочие поездки в Кувейт, где будут проводить презентации, бизнес-встречи и форумы по этой теме.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #ржд #кувейт #инфрастуктура

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