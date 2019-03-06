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15:45   6 Марта 2019
Россия

Медведев: Ряду стран вне Европы выгодны антироссийские санкции

Медведев: Ряду стран вне Европы выгодны антироссийские санкции

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе брифинга по результатам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем заявил, что некоторые страны, находящиеся за пределами Европы, получили выгоду от антироссийских санкций. 

По мнению Беттеля, от антироссийских санкций «все проигрывают». Однако Медведев считает, что это не так. 

Он отметил, что есть ряд стран, находящихся вне Европы, которые не проигрывают от того, что Запад вводит санкции против России.

«Они в чем-то выигрывают», — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что об этом необходимо помнить. Также глава кабина предложил «чуть позже» поговорить об этих странах. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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