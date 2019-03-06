Премьер Люксембурга поблагодарил Россию за избавление Европы от фашизма

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель отметил вклад России в победу над фашизмом и поблагодарил ее за освобождение всей Европы и его страны, в частности.

С таким заявлением Беттель выступил в среду на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Я хочу поблагодарить Россию за тот вклад, который она внесла в победу над фашизмом и освобождение от него всей Европы и, в частности, моей страны», - сказал Беттель.

Также в своем выступлении премьер-министр Люксембурга отметил невозможность обеспечить безопасность на европейском континенте без участия России.