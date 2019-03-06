Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
15:45   6 Марта 2019
Весь мир

Премьер Люксембурга поблагодарил Россию за избавление Европы от фашизма

Премьер Люксембурга поблагодарил Россию за избавление Европы от фашизма

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель отметил вклад России в победу над фашизмом и поблагодарил ее за освобождение всей Европы и его страны, в частности.

С таким заявлением Беттель выступил в среду на совместной пресс-конференции с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Я хочу поблагодарить Россию за тот вклад, который она внесла в победу над фашизмом и освобождение от него всей Европы и, в частности, моей страны», - сказал Беттель.

Также в своем выступлении премьер-министр Люксембурга отметил невозможность обеспечить безопасность на европейском континенте без участия России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #европа #беттель #благодарность #премьерлюксембурга #освобождениеевропы #победанадфашизмом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...