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15:51   6 Марта 2019
Весь мир

Премьер Люксембурга заявил, что безопасность в Европе не обеспечить без России

Премьер Люксембурга заявил, что безопасность в Европе не обеспечить без России

Безопасность в странах Европы невозможно обеспечить без России, уверен премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Разоружение — это единственный способ поддерживать мир. И безопасность на европейском континенте невозможно обеспечить без России», — заявил политик.

Глава российского правительства 5-6 марта с официальным визитом находится в Великом Герцогстве Люксембург. Говоря об уровне сотрудничества двух стран в условиях антироссийских санкций, премьер РФ отметил, что ограничения не способствуют взаимовыгодной торговле и инвестициям. Медведев назвал это «классическим примером упущенных возможностей», причем и для России, и для Люксембурга, и для всего Европейского союза. Он также подчеркнул, что мировая экономика от санкционного режима не выигрывает.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #европа #политика #люксембург

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