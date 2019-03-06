Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
15:51   6 Марта 2019
Россия

Россия и Индия укрепят сотрудничество в сфере информационной безопасности

Россия и Индия укрепят сотрудничество в сфере информационной безопасности

Совет безопасности РФ в среду, 6 марта, сообщил итоги второго раунда российско-индийских консультаций по вопросам обеспечения информационной безопасности, который прошел в Москве. Делегацию РФ возглавил заместитель секретаря СБ РФ Олег Храмов, а Индии  — координатор по вопросам национальной кибербезопасности Гулшан Рай.

По информации СБ РФ, стороны обсудили сотрудничество Москвы и Нью-Дели на 2019 – 2020 годы в области информационной безопасности, а также затронули вопросы координации действий на различных международных площадках, прежде всего ООН. 

Россия и Индия укрепят сотрудничество в сфере информационной безопасности

«Достигли договоренности об активизации сотрудничества РФ и Индии в области обеспечения информационной безопасности», — отметили в Совбезе.

Дальнейшую работу координирует аппарат Совета безопасности РФ и секретариат Совета национальной безопасности Индии. Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в Нью-Дели в 2020 году.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #совбез #безопасность #индия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...