Россия и Индия укрепят сотрудничество в сфере информационной безопасности

Совет безопасности РФ в среду, 6 марта, сообщил итоги второго раунда российско-индийских консультаций по вопросам обеспечения информационной безопасности, который прошел в Москве. Делегацию РФ возглавил заместитель секретаря СБ РФ Олег Храмов, а Индии — координатор по вопросам национальной кибербезопасности Гулшан Рай.

По информации СБ РФ, стороны обсудили сотрудничество Москвы и Нью-Дели на 2019 – 2020 годы в области информационной безопасности, а также затронули вопросы координации действий на различных международных площадках, прежде всего ООН.

«Достигли договоренности об активизации сотрудничества РФ и Индии в области обеспечения информационной безопасности», — отметили в Совбезе.

Дальнейшую работу координирует аппарат Совета безопасности РФ и секретариат Совета национальной безопасности Индии. Стороны договорились провести следующий раунд консультаций в Нью-Дели в 2020 году.