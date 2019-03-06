Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
15:26   6 Марта 2019
Россия

Путин посетит Первый Оперативный полк полиции накануне 8 марта

Путин посетит Первый Оперативный полк полиции накануне 8 марта

Российский лидер Владимир Путин посетит Первый Оперативный полк полиции ГУ МВД России по Москве в четверг, 7 марта. Президент лично поздравит женский коллектив с наступающим Международным женским днем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства ознакомится с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патруля, говорится в сообщении. Путин посетит Первый Оперативный полк полиции по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции.

Президента пригласили 28 февраля, когда он осматривал тематическую экспозицию перед расширенным заседанием коллегии МВД РФ

Первый Оперативный полк полиции состоит из 1-го и 2-го кавалерийских батальонов, а также 3-го батальона по охране общественного порядка и безопасности на пешеходных зонах города.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #мвд #полк полиции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...