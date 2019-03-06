Путин посетит Первый Оперативный полк полиции накануне 8 марта

Российский лидер Владимир Путин посетит Первый Оперативный полк полиции ГУ МВД России по Москве в четверг, 7 марта. Президент лично поздравит женский коллектив с наступающим Международным женским днем.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства ознакомится с порядком несения службы и особыми обязанностями конного и туристического патруля, говорится в сообщении. Путин посетит Первый Оперативный полк полиции по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции.

Президента пригласили 28 февраля, когда он осматривал тематическую экспозицию перед расширенным заседанием коллегии МВД РФ

Первый Оперативный полк полиции состоит из 1-го и 2-го кавалерийских батальонов, а также 3-го батальона по охране общественного порядка и безопасности на пешеходных зонах города.