Путин призвал ФСБ защищать права бизнеса

Глава государства Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ как можно быстрее реагировать на нарушения прав бизнеса со стороны представителей правоохранительных, контрольных и надзорных органов.

В среду проходит коллегия ФСБ, в которой принимает участие президент РФ.

Он отметил, что одними из важнейших направлений работы ведомства являются вопросы обеспечения экономической безопасности и борьба с коррупцией. Путин добавил, что следует продолжать выявлять преступные схемы, которые наносят ущерб государству и бизнесу, пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые плохо влияют на экономику.

«При этом нужно оперативно реагировать и на нарушение прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, контрольных, надзорных органов», — заявил он.

При этом президент напомнил, что говорил об этом в послании Федеральному собранию и на недавней коллегии МВД.