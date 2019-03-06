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15:20   6 Марта 2019
Россия

Путин призвал ФСБ защищать права бизнеса

Путин призвал ФСБ защищать права бизнеса

Глава государства Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ как можно быстрее реагировать на нарушения прав бизнеса со стороны представителей правоохранительных, контрольных и надзорных органов.

В среду проходит коллегия ФСБ, в которой принимает участие президент РФ.

Он отметил, что одними из важнейших направлений работы ведомства являются вопросы обеспечения экономической безопасности и борьба с коррупцией. Путин добавил, что следует продолжать выявлять преступные схемы, которые наносят ущерб государству и бизнесу, пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые плохо влияют на экономику.

«При этом нужно оперативно реагировать и на нарушение прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, контрольных, надзорных органов», — заявил он.

При этом президент напомнил, что говорил об этом в послании Федеральному собранию и на недавней коллегии МВД.

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Автор: Виктория Разумовская

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