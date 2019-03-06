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15:25   6 Марта 2019
Россия

Вступил в силу закон о паллиативной помощи

Вступил в силу закон о паллиативной помощи

Президент Путин подписал документ, который, в частности, закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами. Закон был принят Госдумой РФ 21 февраля и одобрен Советом Федерации 27 февраля. Документ уже появился на официальном сайте правовой информации.

Ранее в послании Федеральному собранию глава государства заявил о необходимости ускорить развитие паллиативной помощи в России.

В соответствующий закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» теперь внесены изменения, которые предусматривают предоставление россиянам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медпомощи. Речь идет не только о стационарных и амбулаторных условиях, но и о дневном стационаре. Согласно закону, такого рода помощь смогут оказывать прошедшие специальную подготовку медицинские работники.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #закон #медицина

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