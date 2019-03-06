Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

В аварии с автобусом в Ленобласти пострадали 14 человек

 Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина

Чайка указал на политическую составляющую в деле арестованного в Афинах Калинина
ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

 Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году
Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

Медведев заявил, что США не просто приостановили ДРСМД, а разорвали его

 Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы

Еврокомиссия и Британия не решили проблему ирландской границы
15:16   6 Марта 2019
Россия

Кабмин утвердил правила маркировки табачной продукции

Кабмин утвердил правила маркировки табачной продукции

Производители и импортеры табачной продукции обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга оборота товаров до 30 июня, следует из утвержденных правительством правил цифровой маркировки табака.

Также к системе следует подключится организаторам оптовой и розничной торговли. Документ находится в общем доступе на официальном портале правовой информации.

Компании по производству и ввозу сигарет и папирос с 1 июля будут маркировать упаковки. С этого же момента в систему начнут вносить данные о нанесении идентификационных знаков, вводе и выводе из оборота, а также самом обороте продукта. В 2020 году метку нанесут уже на все виды табачной продукции.

1 марта в силу вступили поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Документ допустил нанесение цифрового кода Data Matrix, который схож с QR-кодом, на упаковки табачных изделий. Целью нововведения стало повышение прозрачности рынка и сокращение фактов контрафакта, так как знак содержит всю необходимую информацию о товаре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#кабмин #табак #сигареты #маркировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...