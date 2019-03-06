Кабмин утвердил правила маркировки табачной продукции

Производители и импортеры табачной продукции обязаны зарегистрироваться в системе мониторинга оборота товаров до 30 июня, следует из утвержденных правительством правил цифровой маркировки табака.

Также к системе следует подключится организаторам оптовой и розничной торговли. Документ находится в общем доступе на официальном портале правовой информации.

Компании по производству и ввозу сигарет и папирос с 1 июля будут маркировать упаковки. С этого же момента в систему начнут вносить данные о нанесении идентификационных знаков, вводе и выводе из оборота, а также самом обороте продукта. В 2020 году метку нанесут уже на все виды табачной продукции.

1 марта в силу вступили поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Документ допустил нанесение цифрового кода Data Matrix, который схож с QR-кодом, на упаковки табачных изделий. Целью нововведения стало повышение прозрачности рынка и сокращение фактов контрафакта, так как знак содержит всю необходимую информацию о товаре.