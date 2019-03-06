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15:08   6 Марта 2019
Россия

Россия подготовила экономическое обоснование строительства моста с КНДР

Россия подготовила экономическое обоснование строительства моста с КНДР

Москва подготовила технико-экономическое обоснование строительства автомобильного моста на границе России и Северной Кореи через реку Туманная.

Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. По итогам заседания межправительственной комиссии он отметил, что сейчас проведены консультации и определены последующие шаги по реализации проекта.

Ранее стало известно, что одним из важных вопросов повестки дня на заседании МПК станет тема строительства моста, соединяющего Приморье и КНДР.  Во Владивостоке прошло совещание, предварявшее заседание межправкомиссии. На нем представители двух стран договорились согласовать к московской встрече основные параметры объекта и выработать схемы исполнения.

«У нас есть предварительное технико-экономическое обоснование, проведены консультации и определены шаги, которые нам нужно вместе предпринимать для того, чтобы этот проект был осуществлен», — отметил Козлов.

Министр добавил, что РФ и КНДР понимают «стратегическую важность проекта».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #кндр #мост #межправкомиссия

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