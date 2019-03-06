Путин подписал закон о запрете гаджетов на военной службе

Военнослужащим во время исполнения служебных обязанностей запрещается иметь при себе телефоны, планшеты, видеорегистраторы, навигаторы и внешние носители информации, позволяющие передавать информацию или публиковать ее в интернете.

Соответствующий закон в среду подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В законе, в частности, говорится, что военнослужащим запрещается сообщать СМИ или размещать в интернете информацию о себе или своих сослуживцах, речь идет об аудио-, фото- и видеоматериалах, о данных геолокации, а также о любой информации, позволяющей определить ведомство, часть или место несения службы.

«Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения, так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций». - говорится в пояснительной записке к закону.

При этом отмечается, что запрет на использование военнослужащими гаджетов будет действовать не весь период военной службы, а только во время непосредственного исполнения служебных обязанностей.