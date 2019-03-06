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15:07   6 Марта 2019
Россия

Контрразведка разоблачила почти 600 иностранных шпионов в РФ

Контрразведка разоблачила почти 600 иностранных шпионов в РФ

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ сообщил, что российская контрразведка раскрыла 129 кадровых сотрудников и 465 агентов зарубежных спецслужб за минувший год.

Глава государства подчеркнул, что иностранные разведки стремятся наращивать активность в РФ, чтобы повлиять на процессы в стране.

«Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться на современных методах», — заметил российский лидер.

Он также добавил, что это особенно касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве в стране перспективных военных технологий. Политик подчеркнул, что в эту сферу нужно контролировать с особой строгостью. Путин призвал не повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки подолгу оставались невостребованными из-за формальной секретности.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #контрразведка

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