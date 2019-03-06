Мобильное приложение для мониторинга избирательных участков создали в РФ

Партия «Единая Россия» разработала мобильное приложение «Наблюдатель». Оно позволит любому сообщить, что происходит на том или ином избирательном участке. Об этом рассказали в пресс-службе «Единой России».

Там отметили, что партия заинтересована в том, чтобы выборы проходили открыто и честно. Чтобы никто не сомневался в прозрачности и действительности результатов.

«Легитимность выборов – это в дальнейшем легитимность всего избранного депутатского корпуса», — заявили в пресс-службе.

Поэтому ЕР разработала платформу «Наблюдатель». Мобильное приложение позволит любому оперативно сообщать обо всем, что происходит на избирательных участках.