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15:11   6 Марта 2019
Россия

Путин: Участились случаи скоординированных кибератак

Путин: Участились случаи скоординированных кибератак

Российский лидер Владимир Путин в среду, 6 марта, в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что за последние три года участились случаи скоординированных кибератак. По его словам, в 2014–2015 годах ежегодно фиксировали более полутора тысяч хакерских атак.

«Что тоже немало», — отметил президент.

Путин: Участились случаи скоординированных кибератак

В 2016 году РФ зафиксировала 12 тысяч кибератак, в 2017-м — почти 13 тысяч, а в 2018-м — 17 тысяч. Путин объяснил, что хакерские атаки — масштабные операции, которые вредят национальным интересам, поэтому нужно готовиться к продолжению кибернаступлений против РФ.

«Угрозы, связанные с ними, продолжат нарастать», — резюмировал президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #фсб #кибератака

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