Путин: Участились случаи скоординированных кибератак
Российский лидер Владимир Путин в среду, 6 марта, в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что за последние три года участились случаи скоординированных кибератак. По его словам, в 2014–2015 годах ежегодно фиксировали более полутора тысяч хакерских атак.
«Что тоже немало», — отметил президент.
В 2016 году РФ зафиксировала 12 тысяч кибератак, в 2017-м — почти 13 тысяч, а в 2018-м — 17 тысяч. Путин объяснил, что хакерские атаки — масштабные операции, которые вредят национальным интересам, поэтому нужно готовиться к продолжению кибернаступлений против РФ.
«Угрозы, связанные с ними, продолжат нарастать», — резюмировал президент.
Путин: Была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Зарубежные разведки наращивают свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера pic.twitter.com/kPraikiKuN— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 марта 2019 г.