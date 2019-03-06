Путин: Участились случаи скоординированных кибератак

Российский лидер Владимир Путин в среду, 6 марта, в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что за последние три года участились случаи скоординированных кибератак. По его словам, в 2014–2015 годах ежегодно фиксировали более полутора тысяч хакерских атак.

«Что тоже немало», — отметил президент.

В 2016 году РФ зафиксировала 12 тысяч кибератак, в 2017-м — почти 13 тысяч, а в 2018-м — 17 тысяч. Путин объяснил, что хакерские атаки — масштабные операции, которые вредят национальным интересам, поэтому нужно готовиться к продолжению кибернаступлений против РФ.

«Угрозы, связанные с ними, продолжат нарастать», — резюмировал президент.