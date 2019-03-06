ДНР уничтожила огневые точки вооруженных формирований Украины

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявило о ликвидации ряда огневых точек украинских силовиков, из которых производился обстрел территории региона.

Также ведомство напомнило о 17 случая нарушения перемирия со стороны Киева за сутки, формирования открыли огонь по 14 населенным пунктам.

«Ответным огнем из не запрещенных минскими соглашениями вооружений огневые точки противника были подавлены», — уточнил начальник пресс-службы управления структуры ДНР Даниил Безсонов.

Он добавил, что среди личного состава потерь нет.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации Организации Объединенных Наций, в конфликте погибло более 10 тысяч человек, среди которых есть мирные жители и дети. 29 августа в Донбассе начал действовать договор о «школьном» перемирии. Его согласовала контактная группа по урегулированию конфликта в регионе. Однако украинские вооруженные формирования не соблюдают договоренности. Киев не исполняет обязательства по минским соглашениям.