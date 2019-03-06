Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Количество новой военной техники увеличится в ВСУ при условии, если будет выполнен гособоронзаказ на 2019 год. Об этом сообщил глава Генштаба Украины Виктор Муженко.

Он подчеркнул, что началось оснащение войск модернизированными и новыми системами вооружения. При выполнении гособоронзаказа 2019 года состав новой техники увеличится вдвое, если сравнивать с предыдущими годами.

Муженко отметил, что речь идет о восстановлении и принятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, обновлении парка грузовой техники, увеличении количества украинских беспилотников в разведывательных и артиллерийских подразделениях. ВСУ получат новые средства радиолокационной и радиотехнической разведки. Увеличится состав флота.

В 2019 году Киев планирует увеличить военные расходы на 15,7 процента — до 212 миллиардов гривен (7,6 миллиарда долларов).