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14:50   6 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Количество новой военной техники увеличится в ВСУ при условии, если будет выполнен гособоронзаказ на 2019 год. Об этом сообщил глава Генштаба Украины Виктор Муженко.

Он подчеркнул, что началось оснащение войск модернизированными и новыми системами вооружения. При выполнении гособоронзаказа 2019 года состав новой техники увеличится вдвое, если сравнивать с предыдущими годами.

Украина удвоит поставки в армию новой военной техники в 2019 году

Муженко отметил, что речь идет о восстановлении и принятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизированных ракет к ним, обновлении парка грузовой техники, увеличении количества украинских беспилотников в  разведывательных и артиллерийских подразделениях. ВСУ получат новые средства радиолокационной и радиотехнической разведки. Увеличится состав флота.

В 2019 году Киев планирует увеличить военные расходы на 15,7 процента — до 212 миллиардов гривен (7,6 миллиарда долларов).

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #всу #армия и опк

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