Сторонника Навального судят в Нижнем Новгороде за убийство журналиста

Судебный процесс над Дмитрием Панкратовым начался в среду, 6 марта, в Нижнем Новгороде. Молодого человека подозревают в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова.

Панкратова арестовали в августе прошлого года. По версии следствия, подозреваемый находился рядом с журналистом возле будки на вершине трамплина. Суворов прилег на землю, а затем Панкратов три раза ударил его камнем по голове. В СК полагают, что убийство журналиста никак не связано с профессиональной деятельностью погибшего. Вину Панкратов признал.

Подозреваемый на суде сообщил, что убил Суворова во время политического спора. Как писали нижегородские СМИ, оба парня выпили, а потом у Панкратова началась «паранойя». Он подумал, что Суворов сообщит о его политических пристрастиях в полицию, поэтому решил убить журналиста.

Выяснилось, что подозреваемый ведет свой канал на YouTube, где у него около 500 подписчиков. В своих видео Панкратов активно «топил» за блогера Алексея Навального, участвовал в митингах, в том числе в так называемой «забастовке избирателей».

В последнее время все чаще вскрываются нелицеприятные факты о сторонниках Алексея Навального. Так, на этой неделе СМИ сообщили о новом случае развращения подростка сотрудниками штаба блогера. Речь о 21-летней сотруднице петербургского штаба Навального, которая проживала с 15-летним участников движения «Весна».

Судя по всему, в «Весне» вообще считаются нормой сексуальные контакты с несовершеннолетними: сейчас под арестом за совращение 14-летней находится еще один участник «Весны», соратник Навального Владимир Казаченко. Полицейские обнаружили в телефоне школьницы фото и видео оргии с участием Казаченко. На записях он и его приятели употребляют наркотики на фоне плакатов «Навальный 2018».

Да и сам Алексей Навальный отметился. Блогер потребовал 300 миллионов рублей с предпринимателя Евгения Пригожина. В обмен Навальный обещал прекратить искусственное нагнетание скандала вокруг вокруг питания в школах Москвы. Ранее так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал материал, в котором поспешил связать случаи заболевания детей в образовательных учреждениях Москвы с компанией «Конкорд» Пригожина. Навальный и его сторонники не удосужились разобраться в проблеме. Как выяснили санитарные врачи причина заболеваний крылась в продукции липецкого Чаплыгинского молочного комбината.