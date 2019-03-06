Число состоятельных россиян вырастет на четверть к 2023 году

Число состоятельных людей в РФ к 2023 году увеличится примерно на четверть. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования The Wealth Report 2019 консалтинговой компании Knight Frank.

В 2018 году Россия по количеству долларовых миллиардеров занимала пятое место в мировом топ-10, говорится в исследовании. Страна сохранит позицию даже через пять лет. По прогнозу компании, показатель вырастет еще на 23% — до 124 человек в 2023 году. При этом еще в 2013 году показатель демонстрировал падение на 8%.

Число жителей России, благосостояние которых измеряется в миллионах долларов, тоже увеличится. Количество ультрахайнетов (людей с состоянием минимум 30 миллионов долларов) увеличится также на 24% — до 1860 в 2023 году.

Количество хайнетов (людей с состоянием минимум в один миллион долларов) поднимется с 163,1 тысячи человек в 2018 году до 198,5 тысячи человек в 2023 году.