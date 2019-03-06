Генштаб ВСУ заявил об угрозе вторжения с севера, востока и юга

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко спрогнозировал военные угрозы сразу с трех сторон света, он не затронул только запад. Об этом глава заявил на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, трансляцию которой вел телеканал «Прямой».

«Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения», — заявил он.

Стоит отметить, что на севере Украины, помимо России, располагается Белоруссия.

Киев неоднократно заявлял о якобы усилении российских войск на границе. Доказательств фактов не было, а Москва регулярно опровергала обвинения. Например, в декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко указывал, что Россия на приграничной зоне якобы развернула группировку, в которой насчитывалось более 80 тысяч военнослужащих. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич опроверг слова главы и назвал их «бредом».