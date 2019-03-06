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15:05   6 Марта 2019
Россия

Башкирия намерена увеличить в два раза число участников нацпроекта по труду

Башкирия намерена увеличить в два раза число участников нацпроекта по труду

Башкирские власти намерены увеличить количество участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» в два раза. Об этом стало известно 6 февраля во время заседания коллегии Минэкономразвития республики от начальника управления нефинасовых секторов экономики ведомства Гульнары Гимадисламовой. 

Башкирия стала одним из первых шести регионов страны, где внедряют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В задачи проекта входит увеличение роста производительности труда на предприятиях, которые являются участниками программы. В первый год реализации производственную работу планируют увеличить на 5%, а в течение восьми лет — на 30%. 

Она отметила, что задачи на год поставлены амбициозные. Во-первых, необходимо увеличить число участников нацпроекта в два раза (до 50 предприятий). Во-вторых, привлечь крупные федеральные компании-партнеры, обладающие необходимыми навыками и хорошим опытом в вопросе повышения производительности труда.

По словам Гимадисламовой, в нацпроекте участвуют 23 предприятия. Благодаря проекту на двух предприятиях получилось увеличить скорость производственного цикла, прекратить сверхурочную работу, а также снизить межоперационные запасы. Чтобы переобучить сотрудников, которые высвободились вследствие повышения производительности труда, потратят более 180 миллионов рублей, сказала Гумадисламова. 

Напомним, в рамках выполнения задач майского указа российского президента Владимира Путина было разработано 12 нацпроектов, реализацию которых планируется осуществить до 2024 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#башкирия #нацпроект #число участников

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