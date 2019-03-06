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14:47   6 Марта 2019
Россия

Путин назвал высоким число предотвращенных терактов в России

Путин назвал высоким число предотвращенных терактов в России

Порядка 20 террористических актов предотвращается в России ежегодно на протяжении последних трех лет.

Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

«Обращаю внимание, остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года. Но мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно», - сказал глава государства.

При этом Путин добавил, что оперативная работа сотрудников Федеральной службы безопасности, которая направлена на срыв планов террористических группировок, приносит свои результаты.

 

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Автор: Александр Люблинский
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