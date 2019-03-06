Путин назвал высоким число предотвращенных терактов в России
Порядка 20 террористических актов предотвращается в России ежегодно на протяжении последних трех лет.
Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.
«Обращаю внимание, остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года. Но мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно», - сказал глава государства.
При этом Путин добавил, что оперативная работа сотрудников Федеральной службы безопасности, которая направлена на срыв планов террористических группировок, приносит свои результаты.
Путин на коллегии ФСБ: Остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется уже три года, но мы знаем, насколько это важно, каждый пропущенный удар многого стоит pic.twitter.com/HK5O5XKXWd— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 марта 2019 г.