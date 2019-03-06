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14:24   6 Марта 2019
Россия

Путин призвал ФСБ противодействовать иностранной разведке

Путин призвал ФСБ противодействовать иностранной разведке

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ 6 марта сообщил о том, что необходимо противодействовать иностранным спецслужбам, которые стремятся увеличить свое влияние на происходящее в России.

По его словам, Россия видит, как зарубежная разведка всеми силами наращивает свою активность в российском направлении, пытаясь найти доступ к политической, экономической, научной и технологической информации. 

«Тем надежнее должна быть ваша работа», — сказал президент. 

Он отметил, что иностранная разведка как и в прежние времена, а сейчас может и больше, стремится повлиять на процессы, происходящие в России. 

Президент отметил, что в 2018 году была пресечена деятельность  129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. 

«Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», — заявил Владимир Путин. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #фсб #иностранная разведка

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