Путин призвал ФСБ противодействовать иностранной разведке

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ 6 марта сообщил о том, что необходимо противодействовать иностранным спецслужбам, которые стремятся увеличить свое влияние на происходящее в России.

По его словам, Россия видит, как зарубежная разведка всеми силами наращивает свою активность в российском направлении, пытаясь найти доступ к политической, экономической, научной и технологической информации.

«Тем надежнее должна быть ваша работа», — сказал президент.

Он отметил, что иностранная разведка как и в прежние времена, а сейчас может и больше, стремится повлиять на процессы, происходящие в России.

Президент отметил, что в 2018 году была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.