Путин призвал ФСБ противодействовать иностранной разведке
Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ 6 марта сообщил о том, что необходимо противодействовать иностранным спецслужбам, которые стремятся увеличить свое влияние на происходящее в России.
По его словам, Россия видит, как зарубежная разведка всеми силами наращивает свою активность в российском направлении, пытаясь найти доступ к политической, экономической, научной и технологической информации.
«Тем надежнее должна быть ваша работа», — сказал президент.
Он отметил, что иностранная разведка как и в прежние времена, а сейчас может и больше, стремится повлиять на процессы, происходящие в России.
Президент отметил, что в 2018 году была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб.
«Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», — заявил Владимир Путин.