Полицейские сняли дебошира с рейса Магнитогорск-Шереметьево

Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте в среду, 6 марта, уточнило, что пассажир напился, нецензурно выражался и мешал экипажу самолета. Вечером во вторник, 5 марта, дежурной части МВД РФ аэропорта сообщили, что на борт самолета рейса «Магнитогорск – Шереметьево» требуется наряд полиции.

«Во время посадки на самолет мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался грубой нецензурной бранью и конфликтным поведением мешал работе экипажа», — объяснили в управлении.

Полицейские незамедлительно прибыли и установили, что дебоширит житель Ростовской области 1987 года рождения. Командир самолета отказал пассажиру в перелете. Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть полиции в магнитогорском аэропорту. Составили протокол об административном правонарушении.

Пассажир публично оскорбил полицейских в здании аэропорта, поэтому следователи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела, передает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД РФ на транспорте.